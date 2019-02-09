Bakan Kasapoğlu, Ankara Derbisini İzledi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan Başkent derbisini basın mensuplarıyla birlikte izledi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği
ile Osmanlıspor arasında oynanan Başkent derbisini basın mensuplarıyla birlikte izledi. Eryaman
Stadı'nda oynanan ve Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Ankara
Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.
Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:22 Kaynak: DHA
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