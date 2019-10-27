Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
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Ankara Kitap Fuarı afişi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:51 Kaynak: AA
Ankara Kitap Fuarı afişi
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi
Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi
Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
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