Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

40 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi.

ATO Congresium'da devam eden fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere hediye etmek için çok sayıda kitap aldı.

Bakan Kasapoğlu, fuarda yaptığı açıklamada, bakanlık olarak kitapla alakalı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kitaplara olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Biz de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte kitap noktasındaki çalışmalarımızı daha güçlü şekle dönüştüreceğiz. Kitaplar her zaman önceliğimiz. Bu tür etkinliklerin daha da çok sıklaşması gerektiğini de bu fuar vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Kitap dostlarımızla bizler bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor Trump'ın "Bağdadi öldü" açıklamasına Rusya şüpheyle yaklaştı: Doğrudan delil göster

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 21:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]