Bakan Kasapoğlu: "Ankara'mız sporun da başkenti olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Ankara'mızın diğer noktalarında yükselen, yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankara'mız aynı zamanda sporun da başkenti olacak" dedi.

Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurguladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki Altındağ'ımıza Ankara'mızın tüm diğer noktalarından ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa şampiyonlarını olimpiyat şampiyonlarını yıldızlarını dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN ZİRVEYE OLAN İDDİASINI HER ALANDA SÜRDÜRDÜĞÜNÜN DE BİRLİKTE ŞAHİTLERİYİZ"

Bakan Kasapoğlu, "Tabii ki Altındağ demek Ankara demek. O yüzden Ankara'nın tarihi ile kültürü ile her yönü ile eşsiz bir kimliğe sahip ilçesinde olmak ve bu anlamlı tesislerin kazandırılmasını bu vesileyle hep birlikte bu heyecanı paylaşıyor olmak bizler için de apayrı bir onur apayrı bir heyecan bu vesileyle bizleri bir araya getiren rabbimize de hamdediyorum, şükrediyorum. Tabii ki ülkemiz hakikaten son 18 yılda her alanda sanayisi ile altyapısıyla sağlığıyla eğitimiyle ekonomisiyle sporuyla her alanda zirveye oynayan bu manada da hem tesisleşmesini pek çok yatırımla gerekli insan kaynaklarını bu yönlere bu açılardan yönlendirmesi açısından çok ama çok önemli projelerin gerçekleştirildiği bir dönemi yaşadık yaşıyoruz. O yüzden ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün de birlikte şahitleriyiz. Dolayısıyla sporcu kardeşlerimizi gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin sporcularımızın önüne sermek de bizlerin görevi bizlerin vazifesi. Bu yüzdendir ki gerek meclisimizde gerek yerel yönetimlerimizde gerek sivil toplumumuzda milletimizle el ele vererek bu çıtayı her geçen gün daha yükseklere taşımanın inancındayız gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

"ANKARA'MIZ AYNI ZAMANDA SPORUN DA BAŞKENTİ OLACAK"

Yapılan tesisler ile birlikte Ankara'nın sporunda başkenti olacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bu tesislerle birlikte gerek Altındağ'ımızda gerek Ankara'mızın diğer noktalarında yükselen yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankara'mız aynı zamanda sporun da başkenti olacak. Bu noktada var olan tesisler elbette ciddi bir tesisleşme hamlesi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin dört bir yanında yükselen tesisler, statlarıyla salonlarıyla kortlarıyla havuzlarıyla gençlik merkezleri ve yurtlarıyla bakanlığımızın bu anlamda ortaya koymuş olduğu çalışma durmaksızın devam edecek. Ama gençlerimizden milletimizden özellikle istirhamımız bu tesisleri gece demeden gündüz demeden doldurmak çünkü tesislerimiz insanımızla güzel gençlerimiz ve sporcularımızla güzel. Spor yapan sporu hayat anlayışı olarak benimsemiş, yaşam tarzı olarak sporu mutlaka ve mutlaka günlük yaşamının bir parçasında bir tarz olarak yaşayan bir millet olma yolunda çok daha çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak spor kültürü ne kadar çok güçlendirirsek inanıyoruz ki spordaki başarımız uluslararası anlamda olimpiyatlarda şampiyonalarda çok ama çok güçlü seviyelere gelecek ve inanıyoruz ki Altındağ'ımıza Ankara'mızın tüm diğer noktalarından ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa şampiyonlarını olimpiyat şampiyonlarını yıldızlarını dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz" diye konuştu.

BALCI: "6 BİN 850 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEV SPORCU FABRİKASI PEK ÇOK FARKLI BRANŞTA BAŞARILI SPORCULARIN YETİŞMESİNDE KATKI SAĞLAYACAK"

Ankara'da amatör spor kulüpleri anlamında sporcu yetiştirilmesi anlamında çok emeği olan ve yakın zamanda vefat eden Ali İhsan Ceylan'ı anarak konuşmasına başlayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bugün temelini atmak için burada toplandığımız spor tesislerimiz de altın gençlerimizi kucaklamak için çok önemli projelerdir. Altındağ ve hatta Ankara için çok yeni proje ve tesislerin temelini atıyoruz Bu tesisler sayesinde ben inanıyorum ki, geleceğin şampiyonları Altındağ'da yetişecek. Tam 6 bin 850 metrekare büyüklüğündeki, hemen başımızdaki dev sporcu fabrikası pek çok farklı branşta başarılı sporcuların yetişmesinde katkı sağlayacak. Bunun yanında bugün yine temellerini atacağımız 5 bireysel antrenman salonu 2 yüzme havuzu ve 1 okçuluk tesisiyle Altındağ'da spor sayın bakanımızın sayesinde adeta şaha kalkacak. İnanıyoruz ki bu tesislerle Altındağ zirveye oynayacak. Tesislerimizin hizmete geçmesiyle birlikte Altındağ'da yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah Altındağ'da sporu atağa kaldıracak ve şampiyonları yine Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu tesis Türkiye'ye örnek olacak. Ankara'da ise tek olacak. El ele vereceğiz Altındağ'da boks teakwondo eskrim güreş okçuluk masa tenisi yüzme basketbol futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımıza ve gençlerimize yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası alanda göğsümüzü kabartacak Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da burada yetiştireceğiz inşallah. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı atıyoruz. Bu adımları atarken daima yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na katkılarından ve ta en başından beri bize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz bu tesisleri bir başlangıç olarak görüyoruz. Sadece tesisleri yapmak yetmiyor, buraları da çok güzel bir şekilde işletmek ve gençlerimizi buralara çekmek ve burada yeni sporcular yetiştirmemiz gerekiyor ve buralardaki başarıyla beraber yeni tesisleri de hemen arkasından Altındağ'ımıza ve Ankara'mıza kavuşturacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "ALTINDAĞ'IN ALTIN ÇOCUKLARINI YAKINDAN TANIYORUZ VE SEVİYORUZ"

Ak Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, "Şimdi bizim her zaman dediğimiz bir şey var. Ankara'nın kalbi Altındağ ve Ankara'nın kalbinde yer alan tek bakanlık da Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben bu yüzden hakikaten Gençlik ve Spor Bakanlığının çok müstesna bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bizim de bölge vekilleri olarak hakikaten devlet kurumlarını bu şekilde doğrudan ilçelerimizde bulundurmak bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Tabii bunların ötesinde gençliğe Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu yatırımlar açıkçası çok ileri seviyede oldu. Altındağ üzerinde gençlerin dilinden anlayan bir başkana sahibiz. Bu da Altındağ'ın en önemli avantajlarından bir tanesi. Altındağ'ın Altın Çocuklarını yakından tanıyoruz ve seviyoruz. Onların nitelikli bir şekilde iç disiplini kazanabilecekleri şekilde spor faaliyetlerinde bulunması her birimiz için çok değerli ve çok önemli. Çünkü spor bir vakit geçirme unsurundan ziyade aslında çocuklara gençlere ciddi bir iç disiplin sağlıyor. Bugün temeli atılacak olan komplekslerle de inşallah Altındağlı gençleri ilerleyen süreçlerde kim bilir belki olimpiyatlarda yeni ülkemize gelen madalyaların sahipleri olarak göreceğiz ve bizim de göğsümüz kabaracak işte bizim hemşehrimiz bu tesislerde yetişti bakanlığın bu yatırımları sonucunda yetişti ve ülkemizin adını uluslararası platformlardan yükseltiyorlar diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi.

(Yunus Emre Kartal - Bayram Türüdü/İHA)