Bakan Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katıldı

01.06.2022 17:02
Bakan Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde gençlik merkezleri ve genç ofislerin hizmete açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde gençlik merkezleri ve genç ofislerin hizmete açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, gençler için buluştuklarını belirterek, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemizin genç ofisinin açılışını gerçekleştiriyoruz, biliyorsunuz liselerimizde, üniversitelerimizde, 'gençler neredeyse biz oradayız', felsefesiyle harekete geçirdiğimiz genç ofislerimizin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.

Dün Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'ni açtıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bugün yine Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemizin genç ofisini açıyoruz, okulumuz güzel bir şenlik düzenlemiş. O anlamda da hocalarımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin kültürel, sportif ve sosyal anlamda gelişimleri anlamında bir imkan olması açısından her geçen gün heyecanımızı artıran genç ofislerimizden birini de bugün hizmete almak, bizler için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Ankara'nın en merkezi yerinde çok özgün bir mekanda böylesine bir hizmeti gençlerimizle buluşturmak apayrı bir gurur. Başta değerli rektörümüze (Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan) ve ekibine özellikle gayretlerinden ve iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel ofisin gençlerimiz için her daim hizmette olacağını ve gençlerimizin burayı dolu dolu kullanmasını, bu anlamdaki davetimi özellikle ifade ediyorum. Bu güzel mekanın Ankara'mıza, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemize ve tüm öğrenci arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Kasapoğlu, daha sonra üniversite öğrencileriyle genç ofisini gezdi. Burada Altındağ Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve bazı öğrencilerin yaptığı canlı müzikle söylenen şarkı ve türkülere eşlik eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onların taleplerini de dinledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katıldı - Son Dakika


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