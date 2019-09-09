Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure dağıttı
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Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure dağıttı

1 saat önce

Muharrem ayı sebebi ile aşure dağıtımına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Muharrem ayı gerçekten bize birliği beraberliği bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure dağıttı, System.String[]

Muharrem ayı sebebi ile aşure dağıtımına katılan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Muharrem ayı gerçekten bize birliği beraberliği bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muharrem ayı münasebeti ile Melike Hatun Camii'nde Ankaralılara bir araya geldi. Gönüllülük yılı kapsamında gönüllüler ile birlikte aşure dağıttan Bakan Kasapoğlu, "Kerbelayı, Hz. Hüseyin'i, şehitleri anma, bu bilinci yaşatma ve diri tutma noktasında çalışmalarımız var" diye konuştu.


"Kerbela şehitlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet diliyorum"


Muharrem ayının İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gönüllü gençlerimizle aşure dağıtımında bulunduk. Kerbelayı, Hz. Hüseyin'i şehitleri anma, bu bilinci yaşatma ve diri tutma noktasında çalışmalarımız var. Ben bu vesileyle Kerbela şehitlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Muharrem ayı gerçekten bize birliği beraberliği bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay. İslam dünyası olarak birliğimizi beraberliğimiz pekiştirmemiz gerekiyor. Tüm zorlukları tüm kumpasların üstesinden birlik ve beraberlik bizi daha güçlü şekilde tutacaktır. Gençlerimizin de birliği ve beraberliği pekiştirmesini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.


2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi, gönüllülük noktasında yarınlara daha iyi hazırlamak paylaşmayı, yardım etmeyi, güzel faaliyetlerde bulunmayı, salih amel işlemeyi, öğütleme noktasına gönüllülerimize çok katkısı var. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine olan ilgisi bu anlamda çok önemli. Melike Hatun, içerisinde bulunduğumuz camii gönüllülüğün simge isimlerinden birisidir. Aşureyi dağıtmak paylaşmak sevgiyi çoğaltmak hem gönüllülüğün ruhunda olan hem de Muharrem ayının o manevi atmosferinde olan bir kavram. Ankaralılarla ve gençlerimizle buluşmak bizler için ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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