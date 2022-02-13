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Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı

13.02.2022 17:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya 2022) bu yıl İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü temalı gerçekleştirildiğini anımsatarak, organizasyonun farklı konularla yeni başarılara doğru yürüyeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya 2022) bu yıl İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü temalı gerçekleştirildiğini anımsatarak, organizasyonun farklı konularla yeni başarılara doğru yürüyeceğini söyledi.

Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kasapoğlu, başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, sporcuları ve tüm katılımcıları tebrik etti.

Organizasyonda "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı tur kapsamında kendisinin de

2,5 kilometrelik bir etapta pedal çevirdiğini aktaran Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni başarılara doğru yürümeye devam edecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bir araya geldi. Paten kullanan gençlerle de sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin "paten kullanacak alan bulamıyoruz" sözlerine üzerine Vali Ersin Yazıcı'ya bir alan ayarlanması yönünde talimat verdi.

4 gün süren Antalya Bisiklet Turu'nda 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu mücadele etti.

Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı

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Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Kasapoğlu, Antalya, Paten, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'nun ödül törenine katıldı - Son Dakika
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