Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans yoluyla toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans yoluyla toplantı yaptı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans yoluyla toplantı yaptı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi.

Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans yoluyla toplantı yaptı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi. Bu inşallah bizler için bir enerji depolama, çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak. Ben bunu görüyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, "Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Ülke olarak bu süreci diğer dünya ülkelerine göre çok daha başarılı, daha etkin bir şekilde yönettiğimizi görüyor, bunun gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin son 18 yılda sağlığıyla, diğer altyapı imkanlarıyla gelmiş olduğu çok sayıda aşama var. Bu salgın süreci, bu aşamaların ne kadar büyük ve devrimsel olduğunu bizlere göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Bu günler en kısa sürede geçecektir"

Kasapoğlu, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi temenni ettiklerini belirterek, "Bu manada sayın Cumhurbaşkanı'mızın engin vizyonuna, güçlü liderliğine müteşekkiriz. Bu günler en kısa sürede geçecektir. Temennimiz en az kayıpla bu süreci geçirmek. Bu süreçte hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Şifa bekleyen vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının sporcu ve antrenörlerle görüşmelerine engel olamadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreci atlattıktan sonra, ülkemizin dört bir yanında sporumuz, gençlerimiz için gayret gösteren, alın teri döken siz değerli antrenörlerimizle inşallah farklı imkanlar vesilesiyle bir araya geleceğiz. Gençlerimizle bir araya geleceğiz. Spor camiamızın değerli diğer paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Bu pandemi süreci gördüğünüz gibi iletişimimizi hiçbir şekilde engelleyemedi. Bugün olduğu gibi diğer günlerde de gönüldaşlarımızla bir araya geldim, gelmeye de devam ediyorum. Gençliğimizin ileriye doğru olan yürüyüşü, gayretlerimizle devam edecektir. Ülkemizin dört bir yanında milletimiz için, insanlık için kendini ortaya koyan gönüllü gençlerimiz, bugünlerimiz, yarınlarımız için en büyük umudumuz. Onlarla gurur duyuyoruz."

" Van'daki saldırıyı kınıyorum"

Bakan Kasapoğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Hayatını kaybeden görevlilere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyen Kasapoğlu, "Maalesef bugün Van'dan gelen haber bizi üzdü. Vefa gurubu adına faaliyet gösteren, ilk günden itibaren insanımızın faydasına, milletimizin yararına gayret gösteren gençlerimize yönelik yapılan saldırı, hakikaten hiçbir vicdana, akla ve insanlığa sığmayan yaklaşımla yapılan bir saldırı. Bu saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum. Bu arkadaşlarımızın kanının yerde kalmayacağını da ifade etmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye, bu millete, birliğimize, beraberliğimize hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde antrenörlerin sporcularıyla olan iletişimlerini takdir ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bakanlığımızı ve milletimizi, gençlerimizle olan irtibatınızla, sporcularımıza olan katkılarınızla çok güzel bir şekilde destekliyorsunuz. Bu anlamdaki çabalarınızın karşılığını almaya başladık. Biliyorsunuz 2019 yılında yüzmesiyle, cimnastiğiyle, atletizmiyle, futboluyla her alanda yakaladığınız başarılar bizleri gururlandırdı. Yarınlarımız adına spordaki çıtamızın çok daha yukarılara konulması, bizlere umut aşılamıştır. Daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Ben bu inancı sizlerde ve sporcularımızda görebiliyorum. Bu anlamda iddia taşıyan, ümidimizi daha da güçlendiren siz değerli antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız, bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek, iddiamızı, hedefimizi her geçen gün büyüterek bu yola devam etmek. Her zaman ifade ediyorum, spor birkaç branştan ibaret değil. Her alandaki sporcumuzla zirveye oynayan bir spor anlayışıyla, ruhuyla yarınlara yürümek hedefimiz."

Geçtiğimiz aylarda düzenlene spor çalıştayının sonuçlarını, eylem planlarıyla harekete geçireceklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "O çalıştayda tüm spor camiamızı bir araya getirdik. Bu doğrultuda hem hedeflerimizi tekrar değerlendirdik hem de ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Genel anlamda iyileştirmeleri, yeni çabaları konuştuk. Bu anlamda çok güzel değerlendirmeler yaptık." değerlendirmesinde buludu.

Bakan Kasapoğlu, "Amacımız, dünyanın dört bir yanında bizleri temsil eden sporcularımızı, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın güçlü bir şekilde o günlere hazırlaması. Biliyorsunuz 2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatları önümüzdeki yıla ertelendi. Bu inşallah bizler için bir enerji depolama, çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak. Ben bunu görüyorum. Sizler bu pandemi sürecinde gençlerimize, sporcularımıza yönelik irtibatınızı çok ciddi bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Gerek evlerindeki antrenman koşulları gerekse de bazı sporcularımıza yönelik sağladığınız hijyene uygun antrenman koşulları başarınızı gösteriyor. Sizlerin sporculara yönelik sağladığı moral ve motivasyon da yine çok önemliydi. Siz değerli antrenörlerimizle yaptığımız bu görüşme ve çalışmalarımız yine devam edecektir. Zaman zaman hasbihal edeceğiz, zaman zaman durumları değerlendireceğiz. Hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını analiz edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:32 Kaynak: AA


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