Bakan Kasapoğlu: Artık istikrar sürecindeyiz - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Artık istikrar sürecindeyiz

29.06.2022 13:50
Bakan Kasapoğlu: Artık istikrar sürecindeyiz

Bakan Kasapoğlu: Artık istikrar sürecindeyizGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülke bugünlere gelene kadar pek çok badireden geçti.

Bakan Kasapoğlu: Artık istikrar sürecindeyiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülke bugünlere gelene kadar pek çok badireden geçti. Hamdolsun artık bir istikrar sürecindeyiz. Çıtayı her geçen gün daha yukarılara taşıma noktasında da kararlılıkla inançla yürüyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende Bakan Kasapoğlu ile birlikte AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, öğrenciler ve aileleri yer aldı. Burada hitap eden Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak tüm imkanların seferber edildiğini ve edileceğini vurgulayarak, "Gençlerin ışığı bütün Türkiye'yi aydınlattığı gibi inanıyoruz ki tüm dünyayı da aydınlatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla öğrencilik hayatınızda olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Burs ve kredilerimizle yurtlarımızla kamplarımızla gençlik merkezlerimizle spor tesislerimizle bugüne kadar sizin yanında olduk, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz bunun şahididir. Burada öğrencilerimize halihazırda hizmet veren iki yurdumuz var. Yeni dönemde de 5 binin üzerinde kapasiteyle Türkiye'nin en modern yurdunu da inşallah eylül ayında sizler için hizmete alacağız. Her türlü imkanla yanınızdayız. Projeleri tamamlandı ihale süreci başladı ve yine yurtlarımızın yanında kampüsümüzün içerisinde havuzumuzla, atletizm pistimizle, salonumuzla ve antrenman imkanlarımızla yine yepyeni bir spor kompleksini de üniversitemize kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, eğitim- öğretim yolunda olduğu gibi kariyer yolunda da gençlerle beraber olacaklarını kaydederek, "Fikirlerinizi, projelerinizi dinlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bu ülke bugünlere gelene kadar pek çok badireden geçti. Hamdolsun artık bir istikrar sürecindeyiz. Çıtayı her geçen gün daha yukarıları taşıma noktasında da kararlılıkla inançla yürüyoruz. İnanıyoruz ki bu görevi bundan sonra yarınlarda sizler taşıyacaksınız. Yapıcı bütünleştirici birleştirici olmanızı tavsiye ediyorum. Ülkeniz, milletiniz, insanlık için elinizi taşın altına koymakta çekinmemenizi tavsiye ediyorum. Cesaretle öz güvenle özgün bir kimlikle kendinize; iyi yetişmiş ve işinde iyi olan insanları daima örnek almanızı tavsiye ediyorum. Girişimci, üretken, çalışkan, azimli ve sebatkar yanınızı güçlendirmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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