Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı

08.06.2021 14:48
Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlediği 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılmak üzere Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. Zaferyolu Caddesi üzerindeki Türk Ocağı binası önünde karşılanan Kasapoğlu, ilk olarak 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı İnebolu-Kastamonu arasında gerçekleştirilen bisiklet yarışının startını verdi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Heyamola Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi. Burada konuşan Kasapoğlu, "Tarihte İnebolu'nun yeri başkadır. İnebolu'nun stratejik önemi bambaşkadır. Bu milli mücadele yıllarında İnebolu adeta Anadolu'nun dışarıya açılan bir penceresi olmuştur. İstanbul'dan gelen cephaneler, milli mücadeleye hazırlanan pek çok insanımız için Anadolu'ya İnebolu'dan açılan lojistik hat üzerinden sevk edilmiştir. Yüzlerce insan İnebolu üzerinden İstiklal Savaşı'na katılmışlardır. Milletimizi kurtuluşa götüren yolun adıdır İnebolu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın kazanılmasında çok etkili olan bu hattın önemini, 'Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözüyle ifade etmiştir. İstiklal madalyalı tek ilçemizdir İnebolu" dedi.

'GENÇLERİMİZ AKIN AKIN İNEBOLU'YA GELECEKLER'Bakan Kasapoğlu, gençlerin yılın her ayı İnebolu'ya geleceğini belirterek, "Kastamonu'da geçen dönemki ziyarette köylere kadar dokunan spor adına çalışmalar yaptık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim insanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline layık. Yine bunları birlikte inşa edeceğiz. Bizle gençlerimize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte gençlerimizi buraya göndererek, tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfetmelerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına hem Kastamonu'da ve İnebolu'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile olacağız" diye konuştu.Protokol konuşmalarının ardından tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. GENÇLERLE YÜRÜDÜ

Açılış programının ardından Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü başlattı. Bakan Kasapoğlu, yürüyüşçüler ile birlikte yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar yürüyen gençleri karanfil ve konfetilerle selamladı. 4 gün sürecek yürüyüşün ardından gençler Kastamonu'ya ulaşacak.

Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı, Kastamonu, Silah, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı 17:46 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı 17:37 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı 17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Hande Erçel'e 17:02 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti         
17:40
Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi         
17:35
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement