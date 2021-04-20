Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: " Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile 97 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."