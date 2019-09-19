Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi Ebru Acer'i kutladı
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi Ebru Acer'i kutladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ebru Acer'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa ikincisi Ebru Acer'i kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ITTF- PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ebru Acer'i kutladı.

Kasapoğlu, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:

"ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan Ebru Acer'i tebrik ediyorum. Özel Sporcular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran ilk Türk kadın sporcu olarak da bizleri gururlandıran milli sporcumuzun bu başarısının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

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Avrupa, Acer, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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