Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti

1 saat önce

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın 14 spor dalında 110 sporcu ile mücadele eden milli takım, oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile 24. sırada tamamladı.

Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti, System.String[]
Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın 14 spor dalında 110 sporcu ile mücadele eden milli takım, oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile 24. sırada tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın ellerinden geleni yaptığına inancım tam. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Belarus, Avrupa, Spor
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