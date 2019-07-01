Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu Avrupa Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. 

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:  

" Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın ellerinden geleni yaptığına inancım tam. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:13 
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Güncel
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