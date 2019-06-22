Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Başkent Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Kasapoğlu, Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. İki bakan, resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'ndaki törende, kafilenin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların geçiş sırasında ayağa kalkarak kafileyi selamladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Belarus, Avrupa, Güncel
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