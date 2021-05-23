Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda İspanya'ya üstünlük kurarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımız, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekme başarısı göstererek büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."