Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu Golbol milli takımını ve Milli boksörleri ağırladı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu Golbol Milli Takımını ve Dünya Şampiyonasında madalya kazanan kadın boksörleri makamında ağırladı.



Avrupa Şampiyonu Golbol Milli Takımı ve Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyoansında madalya alan milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin bu başarısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız ve bu anlamda sembol isimler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



"2020 Tokyo'da ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız"



Sporcuları bakanlıkta ağırlamaktan dolayı büyük bir keyif ve mutluluk yaşadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu süreçte emeği olan hocalarınız, aileleriniz, federasyonlarımız ve tüm spor camiamızı gönülden kutluyorum. Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engelli engelsiz demeden spor yapacağız, spor ülkesi olacağız diyoruz. Sizlerin bu başarısı ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız ve bu anlamda sembol isimler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Gerek boksta gerek Golbol takımının şampiyonluğu bu zor süreçte bizler için çok önemli bir mutluluk kaynağı oldu. Bundan sonra ki sürecin daha büyük başarıların müjdeci işaretleri oluğuna inanıyorum. Sizlerde bu inanç oldukça bu azim bu gayret oldukça gerek 2020 Tokyo'da ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız. Hocalarımıza ve federasyon bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın imkanları ülkemizin son 18 yılda spor konusunda ki tesisleşmesi bu başarıların kilometre taşları. Bunun meyvelerini de hep birlikte alıyoruz. Bu süreci daha yukarılara taşıma hedefiyle sizlerin her zaman yanında olduğumuzun altını çizerek ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin kadınları ile gururu duydum"



Kadının spordaki önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Voleybolda kızlarımız son saniyeye kadar mutlu ettiler. Ülkemizin kadınları ile gururu duydum. Bu ülkenin kadıları her alanda özverisiyle şefkatiyle katkısıyla bu coğrafyaya bu kültüre çok katkılar sağladı. Gerektiğinde savaşta cepheye koşmuş. Gerektiğinde başka alanlarda nerede ne ihtiyaç varsa kadınımız bizim için önemli. Bu sebepten sizlerin bu başarılarının genç kızlarımız ve sporcularımız için önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Aziz millet farklı kökenlerle farklı inançlarıyla barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bu coğrafyada başarıların en güzeline en mükemmeline layık" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Gençlik ve Spor Bakanı milli sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA