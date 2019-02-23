Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu Nisanur Erbil'i Telefonla Kutladı
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil'i telefonla arayarak tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa
Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil
'i telefonla arayarak tebrik etti.
Kasapoğlu, İtalya
'nın Foggia kentinde düzenlenen şampiyonada yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Nisanur ile telefonda görüştü.
Şampiyonada sergilediği üstün performansla mutlu sona ulaşan Nisanur Erbil'i tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun şampiyonluğundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Nisanur'a başarılarının devamını dileyen Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu, 2020 Tokyo
Olimpiyatları sürecindeki güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:54 Kaynak: AA
12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
Çin'de Çocukları Taşıyan Minibüs, 30 Metrelik Uçurumdan Aşağı Uçtu
Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi