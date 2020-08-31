Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu'nun beton atma törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa katıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu'nun beton atma törenine katıldı. Törende konuşan Kasapoğlu, "Birileri konuşacaklar, her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar, nifak tohumları ekmeye çalışacaklar ama biz onlara inat bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için, kadınları ve gençleri için üreteceğiz" dedi.

Altıeylül Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu'nun beton atma törenini gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu ilçeye yapılacak olan ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyor. Yüzme havuzunun yanında, çerisinde birçok sosyal alanı barındıran tesis, her yaştan vatandaşlara hizmet verecek.

Törende konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Şu an törenini düzenlemiş olduğumuz alan ciddi bir çalışmanın, ciddi bir emeğin eseri olarak bugünlere geldi. İnşası devam eden alan daha önceden ticaret artı konut alanı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından satışa sunulmuş, milletvekillerimizin desteğiyle Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan talep ederek Altıeylül Belediyesine tahsisi yapılmış bir alan. Gençlik Spor Bakanımızın bize bu konudaki ciddi destek ve teşvikleriyle bugün inşaatına başladık ve inşallah bittiğinde sadece Altıeylül için merkez bir alan değil, şehrimizin merkezi için bir cazibe haline gelecek çok güzel bir yatırımı da inşallah şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Şanlı bir ecdadın torunlarıyız" diyerek sözlerine başladı. Zafer Bayramı nedeniyle pek çok anlamlı etkinlik gerçekleştiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ahlat'ta, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerini yad ettik. Yine dün Ankara'mızda, 81 ilimizde ve Bakanlık olarak Zafer Tepe'de Dumlupınar'daydık" dedi.

Zafer Bayramı kutlamalarının iptal edildiği söylentilerine cevap veren Kasapoğlu, "Spekülasyonlara inat 'zafer de bizim tarih de bizim' dedik. ve bunu demeye, bunun için yaşamaya devam edeceğiz. Birileri konuşacaklar, her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar, nifak tohumları ekmeye çalışacaklar ama biz onlara inat bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için, kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, alın teri dökeceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz ve kardeş olarak bir olarak beraber olarak yarınlara yürüyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Balıkesir'i sporda 10 numara bir il haline getireceklerini ifade eden Kasapoğlu, "İnşa ettiğimiz tesislerle yüzmesiyle, futboluyla, basketboluyla, tenisiyle diğer branşlarıyla her alanda yarınların şampiyonlarını inşallah Balıkesir'den çıkaracağız. Biliyorsunuz yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz Bakanlık olarak. En temel branşlarımızdan bir tanesi. Bu kadar su imkanının, bu kadar alt yapının olduğu bir ülkede yüzmede hem branş olarak hem halkımızın yüzmeye olan erişimi açısından çok daha ileride olmamız lazım. İşte bu bilinçle hem Büyükşehir Belediyemizde, ilçelerimizde ciddi bir çalışmayı, ciddi bir seferberliği Balıkesir'den başlatıyoruz" dedi.

Kasapoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi: "Biz eser siyasetinin temsilcileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'da yakmış olduğu hizmet meşalesini inşallah hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Bizim amacımız bu, bizim felsefemiz bu. Bu ülkenin hiçbir insanını, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir kimlik farkı gözetmeksizin hizmet edeceğiz. ve inanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si gençleriyle, yarınların Türkiye'si kadınlarıyla çok daha güçlü olacak. O yüzden bu tesis Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, içerisinde bulunduğu Millet Kıraathanesiyle zihinlere hitap edecek. Kafeteryalarıyla sosyalleşme açısından önemli misyonu ifa edecek. ve bununla birlikte pek çok branşa hizmet verecek tesisleriyle bu ülkenin çocuklarının bir tanesinin dahi heba olmasına gönlümüz razı olmaz. O yüzden her birinin yeteneğine göre, her birinin tercihine göre her türlü hizmeti buralarda sunacağız. O yüzden bu tesisler bizler için çok önemli sembolü ifade ediyor. Çünkü bizler hem yüzmede, hem diğer branşlarda çok büyük bir iddianın sahipleriyiz. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. ve inanıyoruz ki spordaki daha yukarılara taşıma iddiamızı yarınların ulusal anlamda, uluslararası anlamda şampiyonları çıkarma iddiamızı gerçek bir şekilde ortaya koyma adına çok büyük mesafeler katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu, sporcuyu önceleyen, gençlere değer veren anlayışıyla gençlik merkezlerimizle hakikaten önemli mesafeler katettik. Ama ifade ettiğimiz gibi iki günü eşit olan ziyanlıdır. O yüzden çıtamız hep daha ileri, felsefemiz durmak yok, yola devam. Yürüyeceğiz, bir ve beraber olarak yürüyeceğiz. Bir ve beraber olarak yürüyeceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz, sırt sırta yürüyeceğiz, el ele vererek yürüyeceğiz. ve bu şanlı milletin geleceği olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak ve bu şanlı bayrak ilelebet payidar olacak inşallah. 10 bin pota projemiz var. 10 bin pota projemizde aslında büyük bir mesafe katettik. Her ile ortalama 100 pota ayırmışken, Balıkesir'in bu anlamdaki gücüne, potansiyeline istinaden Balıkesir'deki basketbol potamızı 300 olarak sizlere müjdeliyorum. İnşallah Balıkesir'den yarınların dev adamlarını, şampiyonlarını birlikte çıkaracağız, hazır mısınız?"

Konuşmaların sonunda Bakan Kasapoğlu beraberinde milletvekilleri, siyasiler ve protokol üyeleri ile birlikte platformlardaki butonlara basarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu'nun betonunun dökümünü gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa katıldı - Son Dakika

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