Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de Gençlerle Buluştu

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de gençlerle buluştu Bakan Kasapoğlu: "Gençler en önemli varlığımız" "Gençleri yarınlara hazırlamakla sorumluyuz"BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Balıkesir'de düzenlenen 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü" Programına katılarak gençlerle buluştu.

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de gençlerle buluştu

Bakan Kasapoğlu: "Gençler en önemli varlığımız"

"Gençleri yarınlara hazırlamakla sorumluyuz"



BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Balıkesir'de düzenlenen 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü" Programına katılarak gençlerle buluştu. Gençlerin en önemli varlıkları olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu "Gençlerimizi yarınlara hazırlamada kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü bu ülkeyi yarın sizler emanet alacaksınız"dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Kültür Merkezinde gençlerle buluştu. Gittiği her ilde gençlerle buluşarak bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu gençlerin en önemli varlıkları olduğuna dikkat çekerek "Gençleri geleceğe hazırlamak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığımız gibi. Sizlerde daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımızda sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise onları sizler için seferber etmek. Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de işbirliği halinde yapacağız. Yerel yöneticilerimizde mutlaka ve mutlaka sizler öncelikli gündemlerinde varsınız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız bir takım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da İnşallah 31 Mart sonarında da hem Büyükşehir'imizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız"dedi.

"Gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyor"

Gençlere önem verdiklerine dair somut ispatlarında olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu "Nedir onlar? Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı konu gençler. Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle ortaya koyan bir liderimiz var. Hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var. Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş? 18 oldu. bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen. Bir muhalefet vardı 'Aman seçilme yaşını düşürmeyin. Çoluk çocuğu meclise sokmayın' tarzı yaklaşımları vardı muhalefetin. Onlara hiç Cumhurbaşkanımız itibar etmedi ve bugün ham dolsun gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyorlar. Mutlaka içinizde belediye meclisine girecek genç arkadaşlarımız da vardır. İnşallah belediye meclislerinde de, bazen il genel meclislerinde de, büyükşehir olmayan yerlerde gençlerimiz temsil edecekler. Biz her imkanı her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun".şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından gençlere söz veren Bakan Kasapoğlu sorularını yanıtlayarak öğrencilerin öneri ve görüşlerini dinledi. Bakan Kasapoğlu'na gençlerle buluşmasına AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Yücel Yılmaz, ve gençlik kolları üyeleri eşlik etti.

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