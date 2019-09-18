Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray için, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" paylaşımını yaptı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına bugün Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında başlayacak olan Galatasaray'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, dün hapisten çıkan Pavel Mamaev'e talip oldu
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt! Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk 11'ler belli oldu 27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]