Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"
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Bakan Kasapoğlu: "Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul"

38 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına bugün Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında başlayacak olan Galatasaray'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi.

Bakan Kasapoğlu:

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına bugün Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında başlayacak olan Galatasaray'a Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi.


Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar Galatasaray, yolun sonu İstanbul" ifadelerini kullandı.



????Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika.. ??


Başarılar

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:20 
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