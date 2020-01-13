-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması

-Salonun iç/genel planı

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un protokolde yerini alması

-Bakan Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (1)