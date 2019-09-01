Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe maçını Trabzonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile izledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe maçını Trabzonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile izledi.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Ağaoğlu, dev mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte takip etti. - İSTANBUL
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