Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti
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Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti

13 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe maçını Trabzonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile izledi.

Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti, System.String[]

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Ağaoğlu, dev mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte takip etti. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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