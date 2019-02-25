Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:39 Kaynak: İHA
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