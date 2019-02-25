Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor

Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor

15 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip ediyor.

Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte maçı takip eden Bakan Kasapoğlu iki başkanla sohbet ederek maçı izledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

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