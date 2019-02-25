Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor

Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor

7 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip ediyor.

Bakan Kasapoğlu, Başkanlarla Birlikte Derbiyi Takip Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Ali Koç ve Fikret Orman ile beraber takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte maçı takip eden Bakan Kasapoğlu iki başkanla sohbet ederek maçı izledi.

DERBİYİ DIŞ BASINDAN 10 KİŞİ TAKİP ETTİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça yabancı basın da ilgi gösterdi. Dış basından 10 gazeteci derbiyi takip etmek üzereye Vodafone Park'a geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça dış basından 10 basın mensubu akredite yaptırdı. 8 Japon basın mensubunun yanı sıra 1 Şili'li 1 de İspanyol gazeteci, derbi mücadeleyi Vodafone Park'ta takip etti. Özellikle Shinji Kagawa'nın transfer olmasından sonra Japon medyası, Beşiktaş maçlarında yoğun ilgi gösteriyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

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