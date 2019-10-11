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Bakan Kasapoğlu, başkanlarla maçı takip etti

1 saat önce

Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile beraber takip etti.

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Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile beraber takip etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yan yana izledi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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