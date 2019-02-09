Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Başkent Derbisini İzledi

Bakan Kasapoğlu, Başkent Derbisini İzledi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini basın mensuplarıyla izledi.

Bakan Kasapoğlu, Başkent Derbisini İzledi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini basın mensuplarıyla izledi.

Ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ankara'nın yeni stadında yapılan başkent derbisini Osmanlıspor, 2-0 kazandı.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:01 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Mehmet Kasapoğlu, Spor
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