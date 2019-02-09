Bakan Kasapoğlu, Başkent Derbisini İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği
ile Osmanlıspor arasında oynanan başkent derbisini basın mensuplarıyla izledi.
Ligin 21. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor, Eryaman
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ankara
'nın yeni stadında yapılan başkent derbisini Osmanlıspor, 2-0 kazandı.
Maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada gelen Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri İlhan Demir ve beraberindekilerle bir süre basın tribününden müsabakayı takip etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği
Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
ile sohbet eden Kasapoğlu, Ankara'da sporun daha da geliştirilmesi için spor yazarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.
Müsabakada görevli basın mensuplarına da başarılar dileyen Kasapoğlu, stattan ayrılırken gazetecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.