Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Tekvandocuyla Buluştu

Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Tekvandocuyla Buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk bayrağıyla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Tekvandocuyla Buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk bayrağıyla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, şampiyon olduğu 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın madalya seremonisinde, ikinci sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Selen Gündüz'ü, gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Milli sporcuya Türk bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi.

Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrakla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağı başta olimpiyatlar olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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