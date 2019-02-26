Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Milli Tekvandocu ile Buluştu

Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Milli Tekvandocu ile Buluştu

1 saat önce

Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Milli Tekvandocu ile Buluştu, System.String[]
Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Milli sporcuya Türk Bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi. Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrağımızla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağımızı başta olimpiyat oyunları olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:35 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir

Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Milli Tekvandocu ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]