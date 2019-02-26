Bakan Kasapoğlu, Bayrak Hassasiyetiyle Takdir Toplayan Milli Tekvandocu ile Buluştu
1 saat önce
Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye
Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.
Milli sporcuya Türk Bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi. Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrağımızla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağımızı başta olimpiyat oyunları olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:35
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