Bakan Kasapoğlu, Bayram Şit için taziyede bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milli güreşçi Bayram Şit için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milli güreşçi Bayram Şit için taziyede bulundu.

Bakanı Kasapoğlu, 89 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu Bayram Şit'in oğlu Kemal Şit'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kasapoğlu, taziye mesajında ise şunları kaydetti:

"Türk güreşinin duayen ismi Bayram Şit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülke güreşini uluslararası alanda birçok kez başarıyla temsil ederek Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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