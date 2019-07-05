Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler'i tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler'i tebrik etti

5 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Beril Böcekler'i tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 16.21.39'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Beril Böcekler'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
Spor
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