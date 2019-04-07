Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i Tebrik Etti

Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i Tebrik Etti

8 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i Tebrik Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i tebrik ediyorum. Milli yüzücümüz aynı zamanda bu derecesiyle açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak, gelecek adına umut verici bir performans sergiledi. Tüm sporcularımıza olimpiyat yolunda inancım tam. Berkay'ın başarısında emeği geçenleri kutluyor, olimpiyat yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Berkay Şahin, Güncel
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