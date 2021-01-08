Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz"

08.01.2021 00:57
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz. Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız" dedi.

Gençlik Merkezi yatırımları ve protokol töreni için Burdur'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kente yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. 2021 yılının ilk ziyaretini Burdur'a gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Burdurlu gençleri yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak için burada olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Burdur'umuzun spor geleceğini daha da güçlendirme adına, Burdur'umuzun gençlerini yarınlara daha donanımlı taşıma adına buradayız. Hamdolsun bugüne kadar el birliğiyle Burdur hep gündemimizde. Yerel yöneticilerimiz ve değerli milletvekillerimizle hassasiyetle çalıştığımız şehirlerden bir tanesi. Bu manada bugüne kadar tesis edilen alt yapı çalışmaları bundan sonra da durmak bilmeden hizmet için çalışmaya devam edecek. 2002'deki 12 tesisi bugün itibariyle 32 tesise çıkarıyoruz. ve bu çıta daha da yukarılara çıkacak. Burdur'umuzda faal olan yurt sayısı 7'ye yükseldi. 1500 öğrenciden 5 bin 500 öğrenciye yükselen bir yurt kapasitesi söz konusu. ve projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. ve bununla birlikte hiç gençlik merkezimiz yok iken bugün sayımız 3 inşallah bugün ki protokolle bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Sporcularımıza yönelik gençlerimize yönelik, halkımızın her kesiminin kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla spora erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaları inşallah daha yukarıya taşıyacağız. Elbette çok yetenekli gençlerimiz var. Onların heba olmaması, onların bir bir keşfedilmesi adına işi şansa bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Onlarla el ele yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

"Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz"

Yapılan çalışmaları daha da yukarıya taşımanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz. Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak onlara rağmen daha güçlü daha moralli, daha inançlı bir şekilde duracağız. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin aydınlık yarınları, insanımızın mutluluğu için durmadan yılmadan yorulmadan çalışacağız. İşte o yüzden bugün buradayız. Bugün çalışmalarımızı daha yukarılara taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Ağlasun için Altınyayla için, Bucak için, Çavdır için, Çeltikçi için, Gölhisar için, Karamanlı için, Kemer için, Tefenni için, Yeşilova için buradayız." diyerek ilçede bulunan vatandaşları selamladı.

"Kadınlarımızı tesislerimize davet ediyorum"

Burdurluları spora davet eden Kasapoğlu, "Burdur her zaman milletin iradesinden yana olan bir şehir. O yüzden bu şehre hizmet etmek, bu şehrin güçlü yarınları için heyecanlı olmak hakikaten apayrı bir duygu. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızın tesislerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Sporun herkes için olduğunu düşünüyorum. Kadın odaklı spor stratejimizle kadınlarımızın öncülüğünde spor yarınlarımızın daha güçlü olacağına da inancımı belirterek kadınlarımızı özellikle spora, tesislerimize davet ediyorum" diye konuştu.

Burdur'a 100 pota müjdesi

Bakan Muharrem Kasapoğlu, Burdur'a 100 basketbol potası yapılacağının müjdesini de verdi. Kasapoğlu, "10 bin pota projemiz var. Yetenekli gençler yetiştirmek adına. 100 potayı da sizlere müjdelemek istiyorum. Valimiz ve vekillerimiz yerlerini tespit etsinler. Köyleriyle ilçeleriyle Burdur merkeziyle potalarımız Burdur'umuzun gençleri için, sporcuları için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş ve belediye başkanları Bakan Kasapoğlu'na Burdur'a özgü hediyeler takdim etti. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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