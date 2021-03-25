Bakan Kasapoğlu: "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun"

25.03.2021 20:07

Bakan Kasapoğlu: "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun" Bakan Kasapoğlu: "Toplumumuzun baş tacı olan kadınlarımızı bu imkanlardan faydalanmaya çağırıyoruz" Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizde, dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var" Üsküdar'da vatandaşların hizmetine...

Bakan Kasapoğlu: "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun"

Bakan Kasapoğlu: "Toplumumuzun baş tacı olan kadınlarımızı bu imkanlardan faydalanmaya çağırıyoruz"

Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizde, dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var"

İSTANBUL - Üsküdar'da vatandaşların hizmetine sunulan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ve yenilenen Beylerbeyi Stadyumu'nun açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun, Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren başlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Üsküdar'da yarı olimpik yüzme havuzu, 600 kişilik salon, fuaye ve sergi alanı gibi çok sayıda hizmet biriminden oluşan ve geniş bir kompleks olarak tanımlanan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile yenilenme çalışmaları tamamlanan Beylerbeyi Stadyumu'nun açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Prof. Dr. Raşit Küçük de katılım sağladı.

Beylerbeyi Stadyumu'nun açılışına ise Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkmen'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birçok eski milli futbolcu ile teknik direktör katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz"

Açılış programında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bu güzel beldemize böyle güzel bir imkanı kazandırmak bizler için ayrı bir onur. Bu güzel tabloda katkısı olan başta belediyemize, değerli çalışma arkadaşlarıma ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli eser Üsküdar'a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocamızın tavsiyeleri, buradan istifade edecek herkes için çok anlamlı. Bu güzel mekanın ömrünü gençlere adayan, ilmiyle sembol bir isim olan hocamızın adını taşıması, bu tesise ayrı bir hava katıyor. Gençlik için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz. Hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu mekanlarımızın 7-24 çalışması en büyük temennimiz. Bu tesis, özel bir tesis. Hocamızın ismi en özeli tabii ama bununla birlikte gençlik ve spor anlamında toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir özelliğe sahip. Şehrin tam göbeğinde erişilebilirlik açısından çok uygun. Gençlik demek toplum demek. Gençlik ailenin özünde. Burası aynı zamanda bir aile merkezi. İnşallah kütüphaneyi de hızlı bir şekilde kazandırmak nasip olur. Sporu tabana yayma noktasında Üsküdar Belediyemizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans takdire şayan. Amacımız herkesin spora erişimini en güçlü şekilde sağlamak. Spor sağlık demek, kötülüklerle mücadele etmek demek." dedi.

"Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun"

Sözlerine devam eden Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren başlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. İstanbul'u spor yatırımlarında bir marka haline getireceğiz. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Spor politikamızın temelinde kadınlar var. Kadınlar toplumun öncüsü, baş tacı. Öncelikli olarak bu güzel imkanlardan faydalanmaya kadınlarımızı davet ediyoruz. Yeter ki ailece spora yönelelim. Sporcu sayımızı inşallah hep birlikte artıracağız. Her alanda inşallah bu çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu felsefeyle el ele vereceğiz ve eser üretmeye devam edeceğiz. Merkezimiz Üsküdar ve aziz İstanbul için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Dünyanın dört bir yanında bizi temsil eden sporcularımız var"

Yenilenen Beylerbeyi Stadyumu açılışına da katılım sağlayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada birliğin tablosu var. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşün tablosu ve heyecanı var. Bu güzel hedefe yönelik bir araya gelmiş bir ekibin sinerjisi var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına hem takım sporlarında hem bireysel anlamda sporun ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak. Sporun iyileştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üzerine daha güçlü şekilde gitmeye devam edeceğiz. Tüm toplumun spora erişimini kolaylaştırmak temel amaçlarımızdan biri. Ülkemizin her yerinde mükemmel bir tesisleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun sporcuya değer veren felsefesinden aldığımız ilhamla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her tarafta tesislerimiz birer birer yükseliyor. Sporu açıkçası pek çok branşıyla belli bir noktaya getirdik. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar ve yeni müsabakalarımız var. Sporcularımızdan bu müsabakalarda inanıyorum ki büyük başarılar gelecek. Dün akşam milli takımımızla gurur duyduk. Güzel bir jenerasyonumuz var. Dünyanın dört bir yanında bizi temsil eden sporcularımız var. Onları yenileriyle zenginleştirmeye katkımız devam edecek" dedi.

"Kurbağaların yüzdüğü yüzme havuzları vardı"

2002 yılı ve öncesindeki sürece dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "2002 Türkiye'si ve öncesini hep birlikte hatırlıyoruz. Spor tesislerinin zemininden duş alanlarına kadar eski hallerini biliyoruz. Bitmeyen yüzme havuzlarını biliyoruz, kurbağalar yüzen yüzme havuzları vardı tamamlanmadığı için. Bunlar 2002 öncesi Türkiye. İşte şimdi Ağrı'dan Edirne'ye kadar dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var. Yarınların spor alanında da her alanda güçlü olduğu gibi öncü Türkiye'yi hep birlikte inşaa etme yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Gayretlerimize destek olan bakanlığımıza teşekkür ederiz"

Tesislerin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Üsküdar'ımızda gençlik ve spor hizmetleri adına bütün mahallelerimize imkanlar ölçüsünde eserler yaparak, tesisler açarak gençlerimizi sporun o güzel ruhuyla buluşturmaya devam ediyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak bakanlığımız ile birlikte başta Burhan Felek Spor Tesisleri olmak üzere yapımını tamamladığımız ve çalışmalar yürütmeye devam ettiğimiz güzel tesislerimiz mevcuttur. Bu gayretimize özellikle de bu tesisin yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm bakanlık personeline şahsım ve Üsküdarlı kardeşlerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun
Bakan Kasapoğlu: Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun
Bakan Kasapoğlu: Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun
Bakan Kasapoğlu: Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun

İstanbul, Türkiye, Üsküdar, Yüzme, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kasapoğlu: 'Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun' - Son Dakika


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