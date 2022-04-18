Bakan Kasapoğlu, birlikte iftar yaptığı öğrencileri Ankara'ya davet etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, birlikte iftar yaptığı öğrencileri Ankara'ya davet etti

18.04.2022 20:24
Bakan Kasapoğlu, birlikte iftar yaptığı öğrencileri Ankara'ya davet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'taki İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaparak onları Ankara'ya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'taki İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaparak onları Ankara'ya davet etti.

Paşaçayır Mahallesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurdun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, ezanın okunması sonrası orucunu öğrencilerle birlikte açtı.

Kasapoğlu, iftar ve sahurları yurtlarda yapmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Türkiye genelinde 800'e yakın yurdumuz var. Sizlerle rahmet, bereket ayı ramazanda, bu ayın iklimine uygun şekilde oturup dertleşmek, hasbihal etmek bizlere ayrı bir güç veriyor." dedi.

Gençlerle yan yana oturup, sohbet edip, aynı ekmeği paylaşmanın ayrı bir hazzı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu iftarların bir hatırası olsun istiyoruz. Burada sizlerle tanıştık. Bunu devam ettirelim. Sizleri Ankara'da bakanlıkta ağırlayalım. Ankara'da sizleri misafir edeceğiz. Bakanlık sizin bakanlığınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin bakanlığı. İnşallah Ankara'da buluşur, sohbet eder ve kucaklaşacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, burada öğrencilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden Kasapoğlu, öğrencilerle burada da bir süre sohbet etti.

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Mehmet Kasapoğlu, İpekyolu, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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