Bakan Kasapoğlu: Bisiklet Kullanımını Alışkanlık Haline Getirmeliyiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bisiklet kullanımını mutlaka alışkanlık haline getirmemiz lazım" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bisiklet kullanımını mutlaka alışkanlık haline getirmemiz lazım" dedi.



Kırşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, belediye önünde Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Başkan Bahçeci, Kırşehir'de 10 yılda yaptığı hizmetleri Bakan Kasapoğlu'na bir sunum halinde anlattı.



Bakan Mehmet Kasapoğlu ise, bisiklet projesine değinerek, "Kırşehir'de bisiklet yolları ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu işi yaygınlaştıralım. Merkezi de burası olsun. Kırşehir'e yapılacak akıllı bisiklet projesini de destekleyelim. Bisiklet kullanımını mutlaka alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bisiklet projesi hem çevre dostu, hem ekonomik, hem de hayatı kolaylaştıran bir iş. Almanya'da -10 derecede vatandaş bisiklete biniyor. Bisiklet konusunda ana merkez Kırşehir olsun, böyle bir çalışma başlatalım" dedi.



Yüzme ile ilgili de proje başlattıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Kırşehir'de şu anda 3 bin kişi olmuş. Sadece öğrenci olarak değil, vatandaşa da havuzların kullanımını açalım. Kırşehir'de yaygınlaştıralım bu projeyi" diye konuştu.



Sunumun ve konuşmaların ardından Başkan Bahçeci, Bakan Kasapoğlu'na hat sanatından yapılmış bir tablo ve Kırşehir Belediyespor forması hediye etti.



- Kırşehir

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