Bakan Kasapoğlu: "Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var"

İSTANBUL - Ümraniye'de kısa sürede yapımı gerçekleştirilen Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve 6 çok amaçlı saha, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılarak hizmete girdi. Açılışa katılan Bakan Kasapoğlu: Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiği üç yarı olimpik yüzme havuzundan biri olan Topağacı Mahallesi'ndeki Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu hizmete açıldı. Yarı olimpik yüzme havuzu ve Ümraniye'de yapılan 6 çok amaçlı sahanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, yüzme havuzuna ismi verilen paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye olarak tüm engellemelere inançla gayretle yolumuzda ilerliyoruz

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye içeriden ve disarıdan pek çok engele rağmen yoluna cumhurbaşkanımızın önderliğinde yorulmadan gayretle inançla bir beraber olarak devam ediyor. İnşallah bugünün ve yarınların şampiyonaları Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak, gururlandıracak. Şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesiller yetiştireceğiz. Aramızda olduğu için Beytullah Eroğlu kardeşimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Bizim siyasetimizde hizmet etmek var

Bakan Kasapoğlu konuşmasının devamında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak " Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla Ülkemizin dört yanında yaptığımız ve yapacağımız havuzlarla bu yıl 1 milyon gencimize yüzme öğretme projemiz devam ediyor. İstanbulumuzun ilçelerinde sayın Cumhurbaşkanımızın BÜyükşehir belediye baskanıniken başlatmış olduğu spor hamlesini ilçe ilçe devam ettireceğiz. Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var, bizim siyasetimizde taş üstüne taş koymama var. Birileri temel atmama törenleri düzenlerken biz onlara inat bu ülkenin insanları için üretmeye,çabalamaya ve onların layık olduğu en güzel inşayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin gencine kadınına insanına güveniyoruz. Kadın odaklı spor projeleri düzenliyoruz. Kadınlar toplumun öncüsü lideri, bu bağlamda bu tesisler, öncelikle kadınlarımızın öncülüğünde dizayn edildi" dedi.

Sevgi ve başarı dolu bir lig diliyorum

Bu başlayacak Süper lig içinde iyi dilekler dileyen Kasapoğlu, "Bugünde lig başlıyor. Bu manada dostluğun ve kardeşliğin en ciddi anlamda yaşandığı ama hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar diliyorum. İnşallah bu pandemiye hızlıca atlatalım ve seyircisiyle, teknik ekibiyle, yöneticisiyle herkesin dostça tribünlerde olduğu bir ortama da kavuşalım diyorum. Tüm futbol camiasına başarı, sağlık dolu esenlikler diliyorum" dedi.

Ümraniyemizin yüzme havuz ihtiyacını karşılamış olacağız, Ümraniyemize hayırlı olsun

Törende bir konuşma yapan Ümraniye Belediye başkanı İsmet Yıldırım, "Bu havuzumuz için Nisan ayında temel attık. Eylül ayında bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirdik. Salonun bahçe kısmındaki peyzaj işlerini biz yaptık. Yüzme havuzunu Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı gerçekleştirdi. Bu vesileyle Bakanlığımıza ve Spor Toto Teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu yüzme havuzumuz Kazım Karabekir, Dumlupınar, Hekimbaşı mahallerinde yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye'de Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde yapılmış bir havuzumuz, Eski Belediye Başkanımız döneminde yapılan bir havuzumuz, toplamda 2 havuzumuz vardı. Bakanlığımızın desteğiyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve önümüzde aylarda gerçekleştiriceğimiz 2 havuzla yüzme havuzu ihtiyacını karşılamış olacağız. Herkese çok teşekkür hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Benim için onur ve gurur verici

Açılan yüzme havuzuna ismi verilen Milli sporcu Beytullah Eroğlu, "Bir sporcu olarak en güzel duyguları yaşıyorum. İsmimin bir havuzda yaşatılacak olması benim için onur ve gurur verici, Bakanımıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu havuzda gelecek nesillerde bayrağımızı dalgalandıracak sporcuların çıkacağından eminim. Bu uğurda onlara çalışmalarını zorluklar karşısında pes etmenlerini öneririm. " diye konuştu.

Topağacı Mahallesi'nde yapılan yarı olimpik yüzme havuzuna 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 40.27'lik derecesiyle 50 metre sırt üstünde dünya 3'ncüsü olan, 50 metre kelebekte ise 30.00'lık derecesiyle dünya 4'ncüsü olan ve yüzmede çok sayıda başarıya imza atan paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun ismi verildi. Toplam bin 774 metre karelik kapalı alana sahip Beytullah Eroğlu yarı olimpik yüzme havuzunda 12,5 m x 25 m uzunluğunda yüzme havuzu, yönetim odası, bay bayan soyunma odaları, antrenör odası, duşlar, personel soyunma odaları, yemekhane ve engellilere yönelik bay bayan duşlar yer alıyor.

Öte yandan yeni hizmete giren basketbol sahaları ise ise Cemil Meriç Mahallesi Sabahattin Sokak, Esenşehir Mahallesi Rençber Sokak, Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak, Çamlık Mahallesi Gurbet Sokak İkbal 1 Parkı yanında, Tatlısu Mahallesi Hüner Sokak, Atakent Mahallesi Yasemin Sokak içerisinde bulunan Endülüs Parkı'nda sporseverlerin hizmetine sunuldu.