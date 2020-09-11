"Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" - Son Dakika

"Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var"

Ümraniye'de yapımı kısa sürede tamamlanan Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve 6 çok amaçlı saha, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

Ümraniye'de yapımı kısa sürede tamamlanan Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve 6 çok amaçlı saha, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Bakan Kasapoğlu, "Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile inşa ettiği üç yarı olimpik yüzme havuzundan Topağacı Mahallesi'ndeki Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nu törenle hizmete açtı. Yarı olimpik yüzme havuzu ve Ümraniye'de yapılan 6 çok amaçlı sahanın açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, yüzme havuzuna ismi verilen paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye içeriden ve dışarıdan pek çok engele rağmen yoluna Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yorulmadan gayretle, inançla bir ve beraber olarak devam ediyor. İnşallah bugünün ve yarınların şampiyonaları Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak, gururlandıracak. Şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesiller yetiştireceğiz. Aramızda olduğu için Beytullah Eroğlu kardeşimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

"BİZİM SİYASETİMİZDE HİZMET ETMEK VAR"

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla ülkemizin dört yanında yaptığımız ve yapacağımız havuzlarla bu yıl 1 milyon gencimize yüzme öğretme projemiz devam ediyor. İstanbulumuzun ilçelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, büyükşehir belediye başkanı iken başlatmış olduğu spor hamlesini ilçe ilçe devam ettireceğiz. Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var, bizim siyasetimizde taş üstüne taş koymama var. Birileri temel atmama törenleri düzenlerken, biz onlara inat bu ülkenin insanları için üretmeye, çabalamaya ve onların layık olduğu en güzel inşayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin gencine, kadınına, insanına güveniyoruz. Kadın odaklı spor projeleri düzenliyoruz. Kadınlar toplumun öncüsü, lideri. Bu bağlamda bu tesisler, öncelikle kadınlarımızın öncülüğünde dizayn edildi" dedi.

"SEVGİ VE BAŞARI DOLU BİR LİG DİLİYORUM"

Başlayacak Süper Lig için iyi dileklerde bulunan Kasapoğlu, "Bugün lig başlıyor. Bu manada dostluğun ve kardeşliğin en ciddi anlamda yaşandığı ama hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar diliyorum. İnşallah bu pandemiyi hızlıca atlatalım ve seyircisiyle, teknik ekibiyle, yöneticisiyle herkesin dostça tribünlerde olduğu bir ortama da kavuşalım diyorum. Tüm futbol camiasına başarı, sağlık dolu esenlikler diliyorum" dedi.

"Ümraniyemizin yüzme havuz ihtiyacını karşılamış olacağız, Ümraniyemize hayırlı olsun"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, "Bu havuzumuz için Nisan ayında temel attık. Eylül ayında bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirdik. Salonun bahçe kısmındaki peyzaj işlerini biz yaptık. Yüzme havuzunu Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı gerçekleştirdi. Bu vesileyle Bakanlığımıza ve Spor Toto Teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu yüzme havuzumuz Kazım Karabekir, Dumlupınar, Hekimbaşı mahallelerinde yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye'de Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde yapılmış bir havuzumuz. Eski belediye başkanımız döneminde yapılan bir havuzumuz, toplamda iki havuzumuz vardı. Bakanlığımızın desteğiyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz iki havuzla yüzme havuzu ihtiyacını karşılamış olacağız. Herkese çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"BENİM İÇİN ONUR VE GURUR VERİCİ"

Açılan yüzme havuzuna ismi verilen milli sporcu Beytullah Eroğlu, "Bir sporcu olarak en güzel duyguları yaşıyorum. İsmimin bir havuzda yaşatılacak olması benim için onur ve gurur verici. Bakanımıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu havuzda gelecek nesillerde bayrağımızı dalgalandıracak sporcuların çıkacağından eminim. Bu uğurda çalışmalarını ve zorluklar karşısında pes etmemelerini öneririm" diye konuştu.

Topağacı Mahallesi'nde yapılan yarı olimpik yüzme havuzuna 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 40.27'lik derecesiyle 50 metre sırt üstünde dünya 3'ncüsü olan, 50 metre kelebekte ise 30.00'lık derecesiyle dünya 4'ncüsü olan ve yüzmede çok sayıda başarıya imza atan paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun ismi verildi. Toplam bin 774 metrekarelik kapalı alana sahip Beytullah Eroğlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 12,5 m x 25 m uzunluğunda yüzme havuzu, yönetim odası, bay bayan soyunma odaları, antrenör odası, duşlar, personel soyunma odaları, yemekhane ve engellilere yönelik bay, bayan duşları yer alıyor. Yeni hizmete giren basketbol sahaları ise ise Cemil Meriç Mahallesi Sabahattin Sokak, Esenşehir Mahallesi Rençber Sokak, Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak, Çamlık Mahallesi Gurbet Sokak İkbal 1 Parkı yanında, Tatlısu Mahallesi Hüner Sokak, Atakent Mahallesi Yasemin Sokak içerisinde bulunan Endülüs Parkı'nda sporseverlerin hizmetine sunuldu.

(Aykut Zor/İHA)

Beytullah Eroğlu, Ümraniye, Bakan, Yüzme, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var' - Son Dakika


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