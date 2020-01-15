Bakan Kasapoğlu bronz madalya kazanan milli buz hokeyci Sidre Özer'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu bronz madalya kazanan milli buz hokeyci Sidre Özer'i kutladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu bronz madalya kazanan milli buz hokeyci Sidre Özer'i kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karışık buz hokeyi disiplininde bronz madalya kazanan Sidre Özer'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu bronz madalya kazanan milli buz hokeyci Sidre Özer'i kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karışık buz hokeyi disiplininde bronz madalya kazanan Sidre Özer'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karışık buz hokeyi disiplininde bronz madalya elde ederek ülkemize Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı kazandıran Sidre Özer'i kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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