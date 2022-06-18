"Kültürün, inancın bu anlamda kültür ve inanç turizminin gözbebeği olan bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka gözbebeği bir şehir olacak"

"Tesis zincirimize adeta birer inci tanesi gibi birer birer, özenle, hassasiyetle ülkemize kazandırdığımız tesislerden bir tanesini daha hizmete alıyoruz"

Bakan Nebati: 2023'te Bin Marka Kooperatifimizi 1 Milyar Doları Aşan İhracat Yapabilen Bir Konuma Getirmeyi Hedefliyoruz

Bakan Nebati: 'Bin marka kooperatifiyle 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var'

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak' - Son Dakika

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