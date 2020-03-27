Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte, sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu. (1)