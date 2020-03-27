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Bakan Kasapoğlu: "Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetiyoruz"
30 dakika önce
Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte, sosyal medyadan yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına konuk oldu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:45 Kaynak: AA
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