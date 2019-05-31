Bakan Kasapoğlu: "Bu ülkenin gençleri sadece bu ülkenin değil dünyanın umudu"
58 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ın adının verileceği Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 Kaynak: AA
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ın adının verileceği Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.
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