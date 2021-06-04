Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi

DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Kasapoğlu, HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek, "Bu vatanın evlatlarına, analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. İlk ziyaretini HDP İl Binası önünde 641 gündür eylem yapan ailelere gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, ailelere karanfil dağıtıp kendileri ile tek tek görüştü. Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na eşi Ayşe Betül Kasapoğlu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve STK temsilcileri eşlik etti.

"Anaların hüznü bizim hüznümüzdür"

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, ailelerine kavuşacak gençler ile birlikte yarınlara daha güçlü yürüyeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Evlat nöbetinin 641'inci gününde analarımızla beraberiz. Onların haykırışını, sızılarını hep birlikte yaşadık, işittik, gördük. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki bu vatanın evlatlarına, bu vatanın analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur. Bu coğrafyanın güzel insanının kalbini, eşsiz duygusunu, iyi niyetini istismar edenler, bu vatanının dört bir yanında evlatlarının istikbaliyle oynayanlar bilsinler ki bu onurlu mücadelenin, bu haysiyetli direnişin yanında hem yüreklerimizle hem dualarımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla bu mücadeleyi birlikte sürdürme devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir evladı bizim gözbebeğimizdir. Bu vatanın analarının hüznü, bizim hüznümüzdür. Onların yüreği bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kez daha söylüyorum, analarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede tüm imkanlarımızla destekleme devam edeceğiz. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve şanlı bayrağı ilelebet payidar olacak. Hepsi birbirinden değerli Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimiz, analarına kavuşacak gençlerimizle birlikte yarınlarımıza daha güçlü yürüyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, diğer programlara katılmak üzere alandan ayrıldı.