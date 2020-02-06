Bakan Kasapoğlu, Bulgar mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık merkez binadaki görüşmede yaptığı konuşmada, Bulgar mevkidaşını Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

İmzalanan mutabakat metninin ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Kasapoğlu, "Hem ilişkileri derinleştirmek hem de gençlerimiz ve sporcularımız arasındaki iletişimi artırmak ve bu faaliyetleri çeşitlendirmek arzusundayız. Bu çerçevede gençlerimiz arasındaki karşılıklı değişim programları ve gönüllülük programlarını yaygınlaştırmak özel bir yer tutuyor. Gençlerimizin, gençlik liderlerinin karşılıklı ülke ziyaretleri, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması mutabakata vardığımız konular arasında. Gönüllülük alanında ortak etkinlikler yapmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, "Federasyonlar, kulüpler ve Bakanlığın ilgili kurumları aracılığıyla spor alanında iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Sportif tesislerin karşılıklı olarak verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Geleneksel sporların ve oyunların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve spor turizmi fırsatlarının değerlendirilmesi mutabakata vardığımız konular arasında. Dopingle mücadele her iki ülkenin önem verdiği konular. Bu konuda iş birliğini artırma yönünde gayretlerimiz var. Bu mutabakat metni ile spora yönelik bağlarımızı güçlendireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kralev: "Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel"

Bulgar Bakan Kralev ise mutabakat metninin iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine güç katacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve spor alanında iş birliğimizi artırmak için burada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz daha da ivme kazanacak. Bu mutabakat metninin sporcularımız ve gençlerimizin yararına olduğuna inanıyorum. Bu sayede daha iyi imkanlara kavuşacaklar. Birçok organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi sık ziyaret ediyorum. Ülkenizin uluslararası organizasyonları düzenleme seviyesinin mükemmel olduğunu söylemek isterim."