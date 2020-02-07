Bakan Kasapoğlu, Burhan Felek Atletizm Stadı'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen ve yarın açılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda incelemelerde bulundu.



Bakan Kasapoğlu ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da tesisi gezdi.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim çünkü hakikaten İstanbul'umuz ve ülkemiz için çok anlamlı, sembol bir tesisi spor camiamıza kazandırıyoruz. Bu bizim için önemli bir heyecan ve mutluluk. Bu tesis ile yanında bulunan diğer sportif tesisler, buranın tamamen bir spor vadisi olduğunu bizlere gösteriyor. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hizmete alacağımız Burhan Felek Atletizm Stadı'nın İstanbul'umuza ve spor camiamıza çok önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Buranın diğer özelliği de yaşayan bir tesis olması"



Tesisin dünya standartlarında olduğunun altının çizen Bakan Kasapoğlu, "Burada sadece atletizm değil, diğer branşlarda da antrenmanların gerçekleştirilebileceği salonlar var. Bununla birlikte kitap ve kahvemiz var. Gençlerimizin gelip ders çalışabileceği, sohbet edebilecekleri bir alan. Buranın diğer özelliği de yaşayan bir tesis olması. 7-24 halkımızın hizmetine açacağız. Yarın inşallah burada ülkemize sportif anlamda katkı sağlamış şampiyonlarımız bizimle birlikte olacak. Atletizm camiasından ve diğer branşlardan sporcularımız, yöneticilerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle burayı hizmete alacağız" dedi.



"Sporu tabana yayma çalışmalarımız devam ediyor"



Spora ve gençlere yatırım devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Sporcularımız gece gündüz, hafta sonu da dahil olmak üzere antrenmanları için burada çalışacaklar. Pek çok anlamıyla yaşamın tam merkezinde bir tesis olarak halkımıza hizmet edecek. Özellikle bakanlık olarak yeni hizmet anlayışımız gereği tesislerimizin, stadı, havuzu, salonları ve antrenman sahalarıyla 7-24 canlı olmasını arzuluyoruz. Sporu tabana yayma çalışmalarımız, özellikle yerel yönetimlerimizle gerçekleştirdiğimiz bu politika çerçevesindeki faaliyetlerimiz bizler için çok önemli. Bu tesisimizin de politikamıza çok güçlü bir destek sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



"Pek çok branşta ülkemizi gururlandıracak yıldızlar yetiştirmede ümitli içindeyiz"



FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un dün tesisi gezdiğini aktaran Kasapoğlu, "Onlar da bu tesisin yeniden kazandırılması nedeniyle mutlu olmuşlar. İnşallah buradan pek çok branşta ülkemizi gururlandıracak yıldızlar yetiştirmede ümitli içindeyiz. Sporu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. 64 farklı branşa bakanlık olarak destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında çok ciddi bir tesisleşme hamlesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle gerçekleştirdik. Bundan sonra elbette gerekli tesis eksikliklerimizi tamamlayacağız. Yeni ve en modern tesislerimizle halkımızı buluşturacağız" dedi.



Bakan Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nda diğer spor branşlarının da yapılabileceği salonları gezdi. Kasapoğlu ve Yerlikaya, tesis içinde yer alanda bir salonda masa tenisi oynadı. - İSTANBUL