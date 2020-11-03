Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu

03.11.2020 10:03
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım'a kadar e-Devlet'e girerek güncelleme yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu - Son Dakika


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