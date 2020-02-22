Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giderken kaza geçiren Bursasporlu taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarından Sedat Yıldız ile telefonda görüşerek, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu.

Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.

Bursaspor, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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