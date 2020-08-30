Bakan Kasapoğlu, Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat'ı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor'da başkanlığa seçilen Erkan Kamat için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 22:56
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