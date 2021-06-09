Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yapımı devam eden havuzu inceledi - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da yapımı devam eden 'Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu' inşaatında incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi'nde yapılan 'Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu' inşaatında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, Çankırı'da hem ilçelerde ve köylerde hem de şehir merkezinde pek çok çalışmamız var. Havuzumuz da bunlardan biri. Hızlı bir şekilde ilerlediğini, gördük. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Çankırı inşallah öncü illerden biri olarak dedi.

Bakan Kasapoğlu, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı. Kasapoğlu'na inceleme sırasında Vali Abdullah Ayaz, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak eşlik etti.